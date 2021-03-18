وفاة رئيس تنزانيا متأثرا بمضاعفات الاصابة بكورونا

2021/03/18 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت تنزانيا حالة الحداد، بعد إعلان وفاة الرئيس جون ماغوفولي عن عمر ناهز اثنين وستين عاما.

وقامت السلطات بتنكيس الاعلام في العاصمة الاقتصادية دار السلام، وأعلنت حدادا عاما لمدة أربعة عشر يوما، بعد اعلان وفاة ماغوفولي الذي يترأس البلاد منذ العام الفين وخمسة عشر.

وكانت الجهات الرسمية قد نفت في فترات سابقة تدهور الحالة الصحية للرئيس،على الرغم من المعلومات المتداولة عن معاناته من مشاكل في القلب منذ عشر سنوات، فضلا عن اصابته مؤخرا بفيروس كورونا.

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