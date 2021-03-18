الخارجية الكورية الشمالية: سنتجاهل أي اتصال من واشنطن

2021/03/18 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كوريا الشمالية رفضها التجاوب مع اية محاولة أميركية لعقد حوار بين الطرفين، ما لم توقف واشنطن سياساتها العدائية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية تصريحا للنائبة الأولى لوزير الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون هوي، قالت فيه ان بلادها ستواصل الان وفي المستقبل، تجاهل اية محاولات تقوم بها الإدارة الأميركية للاتصال ببيونغ يانغ، ما لم تقم واشنطن بإنهاء سياساتها العدائية تجاه كوريا الشمالية.

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