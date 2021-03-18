2021/03/18 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، يوم امس الاربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وقد شكل الخبر صدمة كبيرة لدى الجزائريين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.بابتسامة تتحدى الموت، نشرت شقيقتها الفنانة سلمى غزالي فيديو تعلن فيه رحيل ريم، وقالت سلمى: “لقد فارقتنا غزالة الجزائر، لم تفارقني الابتسامة لأنني أعرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غزالة الجزائر ترحل ..



ريم الغزالي تترك إرثا من المحبة المركز الخبري الوطني.

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