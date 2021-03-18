ردا على الرئيس الامريكي .. بوتين : روسيا ستعتمد على الشرفاء والمحترمين في الادارة الامريكية

2021/03/18 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأخيرة، التي هدده فيها بـ"دفع الثمن" ان : روسيا ستعتمد على الشرفاء والمحترمين في الادارة الامريكية.وأضاف بوتين في تصريح، اليوم الخميس ان : الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها.واشار بوتين الى ان : هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم./انتهى3

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