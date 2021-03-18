الأمين العام لمجلس الوزراء يوجه بإزالة العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية

2021/03/18 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الجهات الرسمية ذات العلاقة، بإزالة العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات من قبل بعض الجهات الحكومية.وأكد الغزي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الخاصة بالتحري عن العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، ضرورة الإسراع بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة؛ لغرض المضي بديمومة عمل المشاريع التي ستسهم في تحريك عجلة الإعمار وتشغيل الأيادي العاملة.وناقشت اللجنة وفق بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم ، معالجة العقد الاستثماري الخاص بتجهيز محافظتي صلاح الدين ونينوى بالطاقة الكهربائية، ومعمل استثمار اسمنت محافظة النجف، فضلاً عن معالجة معوقات مشروع مول العراق ونادي اليرموك الترفيهي ".وصادق المجتمعون على التوصيات الصادرة خلال الجلسة، التي ستحال إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض العمل على تنفيذها"./انتهى2

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