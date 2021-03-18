الوزراء العراقي يقرر حجب المفردات التموينية عن عدة فئات

2021/03/18 | 15:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجّه مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، وزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة التموينية، بالإضافة إلى حجبها عن الفئات غير المحتاجة.وقرر المجلس، وفقا لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، …

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