محافظة حلبجة توجه طلباً الى مجلس النواب

2021/03/18 | 16:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محافظة حلبجة الشهيدة، اليوم الخميس، طلبا الى رئاسة مجلس النواب حول اكمال اجراءات اعلانها كمحافظة اسوة بباقي المحافظات.

وقال آزاد توفيق محافظ حلبجة في رسالة وجهها الى رئاسة واعضاء مجلس النواب: في الذكرى الـ33 للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة التي استهدفها النظام البائد العام 1988 ما أدى إلى استشهاد اكثر من خمسة آلاف مواطن مدني وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة. باسم محافظة حلبجة واهالها، نعبر عن شكرنا وامتناننا على تصويت مجلسكم الكريم وبالاجماع على قرار نيابى في جلستكم الرابعة والاربعين التي عقدت برئاستكم الكريمة، مساء يوم الثلاثاء 16/3/2021 وبحضور 198 نائبا على قراركم النيابي التاريخي الذي يلزم الحكومة الاتحادية باكمال اعلان حلبجة محافظة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.

واضاف: مع شكرنا لمجلس النواب بجميع كتله ومكوناته على ذلك القرار، نطلب من مجلسكم الكريم اكراما واجلالا لارواح الشهداء ولتقليل بعض المعانات لاهالي الضحايا وعوائل الشهداء، بمتابعة تكملة الاجراءات ومراعات خصوصية المحافظة في سن وتعديل القوانين الخاصة بهذا القرار والايعاز الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بفتح فرع محافظة حلبجة وجعل محافظة حلبجة دائرة مستقلة في الانتخابات المقبلة كبقية المحافظات.

PUKmedia خاص

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