2021/03/18 | 16:07 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 18 مارس 2021 | 03:51 مساءً | عدد القراءات : 35

تحديد موعد كلاسيكو الأرض

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" موعد مواجهة الكلاسيكو، بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار منافسات الدور الثاني للبطولة، بالجولة 30.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على تويتر، الموعد الرسمي للمباراة، المُقرر يوم السبت 10 أبريل/ نيسان، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مدريد، في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل الميرنجي.

يُذكر أن مواجهة الدور الأول التي استضافها معقل البارسا "كامب نو"، انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة (3-1).

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