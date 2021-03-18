2021/03/18 | 16:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، موعد انجاز المستشفى التركي في محافظة ذي قار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 اذار 2021)، إنه "بدعم ومتابعة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، تعلن الوزارة عن انجاز مستشفى الناصرية التعليمي ( التركي ) نهاية شهر نيسان بعد انجاز كافة الاعمال ونصب الاجهزة الطبية والاثاث".

واضافت الوزارة ان "المستشفى سيكون جاهزا لاستقبال المرضى خلال شهر ايار من العام الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تحدد موعد انجاز المستشفى ’التركي’ في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تحدد موعد انجاز المستشفى ’التركي’ في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).