نينوى بلا انترنت

2021/03/18 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر محلي في نينوى، الخميس، بانقطاع خدمة الإنترنت في عموم المحافظة، باستثناء شركات الهاتف النقال.

وقال المصدر إن “شبكات الإنترنت توقفت عن الخدمة في أغلب مناطق محافظة نينوى، وذلك من المصدر الرئيسي في إقليم كردستان بمدينة أربيل لوجود خلل فني”.

وأضاف أن “الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس تضرروا بشكل مباشر، نتيجة هذا الانقطاع لوجود امتحانات ومحاضرات إلكترونية”، مبيتا أنه “الشبكة توجد فقط على بيانات الهاتف لشركات زين وآسيا سيل”.

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