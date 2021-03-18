2021/03/18 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و36 وفاة في عموم العراق.وجاء في الموقف الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن الوزارة سجلت 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و36 وفاة، و3892 حالة تعافي من الفيروس.ومنذ تفشي فيروس كورونا في شباط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع آخر بإصابات كورونا ووفياتها المركز الخبري الوطني.

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