2021/03/18 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين، اليوم الخميس، أقوال مُتهمَين اعترفا باشتراكهم مع احد عشر عنصر بجريمة قتل العائلة في منطقة البودور، جنوبي محافظة صلاح الدين.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال اثنين من افراد عصابات داعش، قاما بجريمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصديق أقوال متهمين من داعش بجريمة البودور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق أقوال متهمين من داعش بجريمة البودور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق أقوال متهمين من داعش بجريمة البودور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).