تسجيل 5443 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/03/18 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 5443 إصابة جديدة، مقابل 3892 حالة شفاء، و36 حالة وفاة جراء الفايروس".

ادناه الموقف الوبائي كما نشرته وزارة الصحة والبيئة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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