قوباد طالباني يبحث خدمة عوائل الشهداء مع النائلي

2021/03/18 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الى العاصمة بغداد، زار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يرافقه تيمور الناجي من المقابر الجماعية، مؤسسة الشهداء الاتحادية.

وبحث قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع عبد الاله النائلي الرئيس الجديد لمؤسسة الشهداء الملفات المتعلقة بالشهداء والناجين من عمليات الانفال وضحايا القصف الكيمياوي، بالاضافة الى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان ومؤسسة الشهداء لاجراء فحوصات الـ(D.N.A) لرفات ضحايا الانفال ومعرفة هوياتهم.

في جانب آخر من اللقاء بحث نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع رئيس مؤسسة الشهداء آلية استلام العينات من عوائل المؤنفلين لغرض فحصها بالاضافة تبادل وجهات النظر حول حقوق وخدمة عوائل الشهداء، واتفقا على ضرورة استمرار التعاون والتسيق بينهما.

من جانبه تحدث تيمور الناجي من عمليات الانفال عن مطالب عوائل المؤنفلين وعرض عدة مقترحات حول آليات فتح المقابر الجماعية والفحوصات التي ستجري لعوائل المؤنفلين.

PUKmedia خاص

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