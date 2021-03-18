وفاة أبرز كتّاب أدب الاطفال في العراق شفيق مهدي 

2021/03/18 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد, (أ ف ب) – توفي عرّاب كتاب أدب الأطفال في العراق شفيق مهدي عن عمر ناهز 75 عاماً الأربعاء إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة طويلة أثّرت فيها كتاباته بأجيال من العراقيين رغم الحروب والحصار.ونعت وزارة الثقافة العراقية مهدي الخميس في بيان حيّت فيه “نجماً ساطعاً ومبدعاً”، بعدما أثرى المكتبة العربية […]

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