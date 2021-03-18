المخابرات الامريكية : العنف بدوافع العنصرية اخطر تهديد يواجه امريكا

2021/03/18 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..حذر تقرير استخباري امريكي رفعت عنه السرية مؤخرا ان المتطرفين العنيفين بدوافع عنصرية يشكلون اكبر تهديد يواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان التقرير الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية اكد أن ” المتطرفين العنيفين بدوافع عنصرية أو عرقية هم الأكثر احتمالاً لارتكاب هجمات تسفر عن خسائر جماعية ضد المدنيين في داخل امريكا”.واضاف ان ” المتطرفين يعرفون بانهم اولئك الذين لديهم تحيز في الأجندات الإيديولوجية ، وغالبًا ما يتعلق الأمر بالعرق أو الإثنية، ويظهر المتعصبون لتفوق العنصر البيض ما يقول المسؤولون إنه اكثر الروابط العابرة للحدود والأكثر ثباتًا والأكثر قلقًا”.وتابع التقرير أن ” عنف الميليشيات المتطرفة في الولايات المتحدة يمثل التهديد الأكثر فتكًا على موظفي انفاذ القانون والحكومة والمرافق المدنية، كما أن التهديد من الميليشيات العنصرية الموالية لترامب زاد العام الماضي ومن المتوقع أن يتزايد مرة أخرى هذا العام”.واشار التقرير الى أن ” المتعصبين للبيض ، الذين تمتعوا بدعم الرئيس السابق دونالد ترامب ، لعبوا دورًا رئيسيًا في الانتهاك القاتل لمبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون الثاني الماضي ، عندما كان المشرعون يعقدون جلسة للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في الوقت الذي وصفهم فيه ترامب بانهم ” اناس طيبون للغاية ” بحسب قوله .انتهى/ 25 ض

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