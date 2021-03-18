تظاهرات ذي قار تتحول إلى اعتصام.. و''الثوار'' يرشحون أسماء لمنصب المحافظ

2021/03/18 | 16:39 - المصدر: NRT عربية

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أعلن متظاهرو ساحة الحبوبي، الخميس، رفضهم مرشحين "الاحزاب الفاسدة" لتولي منصب محافظ ذي قار، كما قرروا تحويل التظاهرات إلى اعتصام لحين تنصيب محافظ مستقل من شخصيات "لم تواجه الجدل".

وقال المتظاهرون في بيان اليوم، (18 آذار 2021)، "نحن ثوار ساحة الحبوبي وبالتنسيق مع عوائل الشهداء، نرفض رفضا قاطعا تمرير مرشحين الاحزاب الفاسدة كمنصب محافظ بعد أن قدمنا مجموعة من الاسماء التي أيدتها ووافقت عليها شيوخ ووجهاء المحافظة".

وأضاف البيان، "لذا نعلن اعتصامنا السلمي امام ديوان محافظة ذي قار ( بدون نصب الخيم) ولحين تنصيب محافظ مستقل من هذه الأسماء والتي لم نواجه جدلا عليهم

1- نجم عبد طارش

2-احمد غني الخفاجي

3-ضياء كريم مسلم الطائي

4-عماد عبد الكاظم حمد

5-ياسر البراك (تعذر عن الترشيح)".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف مصدر مطلع، عن الشخصية التي تحظى بالقبول الأكبر من قبل رئيس الوزراء لتولي ادارة منصب محافظ ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية (18 اذار 2021)، إن "رئيس الوزراء يعتزم تكليف الدكتور عبد الرضا سعود والذي يشغل منصب معاون رئيس جامعة ذي قار للشؤون العلمية، فضلا عن صلته بحركة البشائر التي يرأسها النائب ياسر المالكي، والمنضوية تحت جناح حزب الدعوة".

وأكد المصدر، أن "سعود حظي كذلك برضا كل من ائتلافي سائرون والحكمة، مقابل رفض الفتح له".

ولفت المصدر، إلى ان "المتظاهرين هددوا بالتصعيد وازالة (سعود) عن المنصب خلال 24 ساعة كما فعلوا مع المحافظين السابقين كونه خارج الاسماء التي طرحها المتظاهرون".

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