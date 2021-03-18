الحزب الإسلامي يدعو مجلس الوزراء واللجنة العليا إلى فتح أبواب المساجد أمام المصلين

2021/03/18 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا الحزب الإسلامي العراقي، مجلس الوزراء، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، الى فتح أبواب المساجد مجدداً امام المصلين، فيما أكد رواد المساجد أثبتوا انهم اكثر التزاماً وضبطا في تنفيذ الاجراءات الصحية.وأكد الحزب في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ضرورة الالتزام بتنفيذ الشروط الصحية والتباعد الاجتماعي”، مبينا …

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