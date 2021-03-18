الصحة العراقية تسجل 5443 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/18 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 5443 إصابة جديدة وتماثل 3892 حالة للشفاء و36 حالة وفاة.

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