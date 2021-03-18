مسؤول في الصحة يفسّر أسباب ارتفاع مؤشر الوفيات بكورونا

2021/03/18 | 16:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجّه مدير عام دائرة صحة بغداد/الكرخ، جاسب الحجامي، الخميس، رسالة إلى المواطنين تزامناً مع ارتفاع مؤشر الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما فسّر أسباب الارتفاع الحاصل.

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وقال الحجامي في مقطع مرئي نشره مكتبه الإعلامي وتابعه "ناس"، (18 آذار 2021): إن "أعداد الإصابات في تزايد، وكذلك مؤشر الإصابات، وخلال متابعة الأسباب، لاحظنا بأن ارتفاع نسبة الوفيات مؤخراً جاء نتيجة التأخر في مراجعة المراكز الصحية الخاصة من قبل المصابين".

وأضاف، أن "التأخر في مراجعة المراكز الصحية عند الشعور بالأعراض، يسبب مضاعفات لو كانت هناك إصابة بالفيروس، لذلك يتوجب على كل شخص تظهر عليه اعراض المرض مراجعة اقرب مركز صحي أواقرب مشفى، لكي تكون هناك إمكانية لتقديم العلاج المناسب والحفاظ على سلامة المواطنين".

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