الصحة تسجل 5443 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/03/18 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5443 اصابة بـ وباء كورونا و 3892 حالة شفاء اضافة الى وفاة 36 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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