مسؤول بالخارجية الأميركية: نسعى للحصول على صفقة أفضل من الاتفاق النووي

2021/03/18 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لإيران روبرت مايلي، عن سعي بلاده للحصول إلى صفقة أفضل من الاتفاق النووي مع إيران.

ووصف مايلي الاتفاق النووي بأنه كان إنجازا عظيما لإيران ومجموعة خمسة زائد واحد، مبينا ان الإدارة الأميركية لن تتأخر في التفاوض مع الإيرانيين وهي مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي بشرط عودة إيران، وذلك بهدف عقد اتفاقيكون الاتفاق في مصلحة الجانبين وفي مصلحة دول المنطقة.

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