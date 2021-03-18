2021/03/18 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تداول سوق العراق للاوراق المالية، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 26 مليار سهم، بقيمة 13 مليار دينار.وذكر المكتب الاعلامي للسوق، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “سوق العراق للأوراق المالية، نظم خلال الأسبوع الثالث من شهر اذار 2021، أربع جلسات تداول من يوم الاثنين المصادف 15/03/2021 الى يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



مؤشرات التداول الأسبوعية للبورصة العراقية المركز الخبري الوطني.

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