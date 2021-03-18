بغداد تقرر حجب مفردات تموينية عن مجموعة فئات ابتداء من حزيران

2021/03/18 | 16:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء العراقي، حجب مفردات التموينية عن مجموعة فئات ابتداءً من شهر حزيران المقبل....

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