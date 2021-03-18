النفط توافق على تخصيص المشتقات النفطية لتشغيل محطة كهرباء عكاز في الانبار

2021/03/18 | 16:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الخميس، موافقة وزارة النفط على تخصيص حصة من المشتقات النفطية لتشغيل محطة كهرباء عكاز غربي المحافظة.وقال الطرموز في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “وزارة النفط ابلغت حكومة الانبار المحلية موافقتها على تخصيص زيت الغاز والغاز السائل والكاز لتشغيل محطة كهرباء عكاز بقضاء القائم غربي الانبار لسد حاجة المحافظة من الطاقة الكهربائية حيث تفتقر الانبار الى وجود محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستثناء محطة كهرباء سد حديثة “.واضاف ان “محطة كهرباء عكاز للغاز تضم وحدتين كهربائيتين كل وحدة توفر 125 ميكا واط ومن المؤمل افتتاحها بشكل رسمي في الشهر الخامس من العام الحالي في اول تشغيل لهذه المحطة التي توقف العمل فيها منذ 17 عام نتيجة العمليات الإرهابية”.يشار الى ان الشركة المنفذة لإعادة اعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز انجزت اكثر من 70% من اعمال اعادة تشغيل المحطة.



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