القضاء يعلن تصديق أقوال متهمين إثنين من داعش بجريمة البودور

2021/03/18 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس، تصديق أقوال متهمين إثنين من عصابات داعش الارهابية بجريمة البودور في محافظة صلاح الدين.وقال إعلام القضاء في بيان إن "محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال مُتهمَين إثنين إعترفا بإشتراكهم مع زمرة من عصابات داعش الارهابية عددهم أحد عشر عنصرا بجريمة قتل العائلة في منطقة البودور والتي راح ضحيتها 8 أفراد هم خمسة أشقاء مع والدتهم إضافة الى منتسب ومحامٍ في المنطقة ذاتها".

وشيع أهالي منطقة، البو دور، جنوبي محافظة صلاح الدين ، السبت الماضي، بحضور وزير الداخلية ونواب ومسؤولين، شهداء قبيلة آل عباس السادة الحسنية، الذين سقطوا بالهجوم الغادر لتنظيم داعش الإرهابي، فجر الجمعة.

ويوم الجمعة (02 آذار 2021)، أعلنت اللجنة التحقيقية المشتركة بجريمة "البو دور"، أن المتورطين بالحادثة هم عناصر من عصابات داعش.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت في قرية البو دور في تكريت توصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللوا إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم الغادرة بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".

وبحسب البيان، "حددت القوات الامنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكان القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل وأبنائهم النشامى".

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