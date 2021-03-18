2021/03/18 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي مع السفير الفرنسي برونو اوبيرت اليوم الخميس تعزيز التعاون الصحي بين البلدين وخاصة في مجال مجابهة جائحة كوروناواستعرض الجانبان / حسب بيان للوزارة / الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين وناقش إمكانية زيادة افاق التعاون بين الطرفين في المجالات الصحية المختلفة وتبادل الخبرات العلمية وكذلك مناقشة المشاريع الصحية التي ستقدمها جمهورية فرنسا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وابدى السفير الفرنسي استعداد بلاده للتعاون مع العراق مشيدا بجهود وزارة الصحة العراقية وادارتها في مواجهة الجائحة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة يبحث مع السفير الفرنسي التعاون بمجابهة جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة والبيئة يبحث مع السفير الفرنسي التعاون بمجابهة جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).