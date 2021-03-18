هبوط الأسهم الأمريكية بالمستهل مع ارتفاع عوائد السندات

2021/03/18 | 16:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

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