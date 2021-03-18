بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة ومشتريات الأصول دون تغيير

2021/03/18 | 16:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، مشيراً إلى أنه لا ينوي تشديد السياسة النقدية حتى يتسارع التضخم إل 2

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