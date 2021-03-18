''تحسينات'' على مفردات البطاقة التموينية.. ​وتخصيص أموال لاعداد كبيرة من المواطنين

2021/03/18 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، انها لا تستطيع تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، عازية ذلك إلى ان ارتفاع اسعار النفط لا يمكن الاعتماد عليها، من جهة أخرى أكدت اضافة "بعض التحسينات" على مفردات البطاقة التموينية.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (18 أذار 2021) انه "يستبعد تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي" موضحا "بانها ليست من صلاحية مجلس النواب لانها صلاحية حصرية للبنك المركزي".

وأوضح كوجر، ان "الحكومة لجأت اليها اضطرارا ولا تستطيع تغييرها لان العجز سوف يزداد 22 تريليون دينار والموارد ستقل، وان الموازنة بالكامل صممت على الرقم الجديد وبتغييرها يعاد تغيير الموازنة بالكامل".

وأشار إلى انه "لم يمض على هذا التغيير أكثر من شهرين وبالتالي تغييرها سيربك السوق وسيفقد الناس الثقة بالبنك المركزي".

وتابع كوجر، "اننا غير مطمئنين لارتفاع اسعار النفط، ولا نستطيع الاعتماد عليها لتلبية المطالبات المعتمدة عليها بتغيير سعر الصرف".

وبين كوجر، ان "مفردات البطاقة التموينية ثابتة مع اضافة بعض التحسينات لها من قبلهم، كتحسين نوعية البطاقة باعتبارها كانت رديئة وكان هناك فساد كبير فيها وليستفيد منها المواطن".

وأكمل انه "توجد توجهات لاستقطاع شرائح أصحاب الدرجات العليا واعطائها للطبقات الهشة"، مؤكدا ان "رواتب موظفي الطبقات الهشة مؤمنة، وعند اقرار الموازنة ستكون مؤمنة لعام كامل، وتخصيص مبالغ للرعاية الاجتماعية للطبقة الفقيرة، وسيكون لديهم اعداد كبيرة تشملهم الرعاية الاجتماعية لهذا العام".

كما واستبعد كوجر، "توجه الحكومة لوضع رواتب للطبقات الهشة خارج اطار الموظفين والرعاية الاجتماعية ولم تخصص لهم مبالغ ولاتمتلك تلك السيول التي تستطيع صرفها على غرار دول العالم، على سبيل المثال المانيا خصصت 180 مليار يورو للنصف الأول من هذا العام فقط، كتعويضات للقطاع الخاص والمتضررين من جائحة كورونا".

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