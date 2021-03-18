الدفاع النيابية: معظم الخروقات الامنية تحدث في محافظتين

2021/03/18 | 17:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، الخميس، ان معظم الخروقات الامنية تحدث في القواطع الساخنة بديالى وصلاح الدين، مؤكدا ان داعش يعمل الان بدون قيادة مركزية.

وقال الاعاجيبي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (18 اذار 2021)، انه "بخصوص خطوات البرلمان والتوترات الأمنية الحالية فرئاسة البرلمان والاعضاء في لجنة الأمن والدفاع يتابعون الوضع الامني بصورة مستمرة ولدينا اتصال مع القيادات الأمنية ومتابعة للاحداث في القواطع الساخنة التي تشهد خروقات دائمة وبالاخص قاطع ديالى وصلاح الدين ولدينا تنسيق مع الإخوان في القيادات وزيارات ميدانية إلى القواطع".

واضاف، انه "لا نقدر ان نقول ان الوضع الأمني مثالي، لكن قياسا بالفترة السابقة فالوضع جيد وداعش لايستطيع ان يحقق موقع هدف بعد هزيمته في العراق في معارك التحرير".

واوضح، ان "داعش يعمل الآن بشكل مفارز وبدون قيادة مركزية، القيادات الفردية هي التي تسير الامور داخل البلد، والمفارز مكونة من أربعة إلى ستة أشخاص يثيرون البلبة والفتن داخل البلد من خلال مفخخة اوعبوة ناسفة أو انتحاري، لكن بالنهاية داعش لايستطيع أن يحقق شيئا داخل البلد وهذا كله نتيجة العمل الجاد من قبل الاخوان في القيادات الأمنية الماسكة للقواطع، ونحن متواصلون ومن خلال الموازنة هذا العام ضغطنا على الأخوة في اللجنة المالية لزيادة تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية التي تحتاج الى دعم اكبر، من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة لم تولي الاهتمام اللازم للأجهزة الأمنية".

وتابع، ان "الاجهزة الامنية تحتاج إلى أجهزة تعقب ورصد وكاميرات حديثة ودعم لوجستي والاستخبارات العسكرية، في حاجة إلى التدريب وهناك دورات يفترض افتتاحها داخل العراق وفي الخارج لتمكين الظباط والمنتسبين من رفع قدراتهم وفق ما توصل إليه العلم الحديث".

واشار الى ان "سوء أداء الحكومة جاء نتيجة التركة الثقيلة من الحكومة السابقة، والمسؤلية لاتقع على هذه الحكومة فقط، وإنما على الحكومات السابقة من عام 2003 الى الان، وضع البلد يتجه من من سيء إلى اسوأ نتيجة وضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب في المجال الأمني والتعليم والصحة والخدمات، كما ان سيطرة الاحزاب واسناد المناصب الى اشخاص قليلب الخبرة والمهنية ادى الى هذا الفشل الذريع".

ا.ح

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