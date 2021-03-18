اجتماع لرئاسة البرلمان في مقر كتلة بدر لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

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اجتماع رئيس مجلس النواب والنائب الاول في مقر كتلة بدر وبحضور رئيس كتلة بدر ونائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري وبحضور اعضاء كتلة بدر وايضا رؤساء الكتل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

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