تصديق أقوال متهمين من “داعش” بجريمة البودور

2021/03/18 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين، اليوم الخميس، أقوال مُتهمَين إعترفا بإشتراكهم مع زمرة من عصابات داعش الارهابية عددهم احد عشر عنصرا بجريمة قتل العائلة في منطقة البودور.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي، ان “محكمة تحقيق صلاح الدين، صدقت أقوال اثنين من افراد عصابات داعش الارهابية قاما بجريمة قتل اسرة راح ضحيتها خمسة أشقاء مع والدتهم اضافة الى قتلهم منتسب ومحامي في المنطقة ذاتها”.

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