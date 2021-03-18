اجتماع برئاسة الحلبوسي وحضور رؤساء الكتل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الاول حسن الكعبي، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “اجتماعاً عقد برئاسة رئيس مجلس النواب والنائب الاول في مقر كتلة بدر، وبحضور رئيس كتلة بدر ونائب الامين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري وبحضور اعضاء كتلة بدر وايضا رؤساء الكتل”.

واضاف المصدر، ان “الاجتماع جاء لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية“.

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