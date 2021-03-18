الانبار تعلن تأهيل كل الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية

2021/03/18 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم الجنابي ، الخميس، اعادة اعمار وتأهيل كافة الجسور المتضررة الرئيسية جراء العمليات الارهابية في الانبار .وقال الجنابي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “الحكومة المركزية وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية تمكنت من اعادة اعمار وتأهيل كافة الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية والبالغة عددها اكثر من 90 جسرا”.وأضاف، أن “هنالك بعض الجسور الثانوية على سكك الحديد مازال العمل جاريا لاعادة اعمارها”، موضحا ان “اعادة اعمار وتأهيل الجسور المتضررة كانت العقبة الرئيسية امام الحكومة المحلية كون ان اعاة اعمارها يحتاج الى ميزانية مالية ضخمة “.يشار الى ان نسبة الاضرار في معظم الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية تتراوح بين 80 الى 90% .



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