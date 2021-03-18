عضو بفريق تابع للصحة: العراق يمر بأخطر موجة وبائية.. وهذه اللقاحات آمنة

2021/03/18 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقدم عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، كامل حيدر، أدلة تبين بحسبه إن اللقاحات الصينية، من أكثر اللقاحات أماناً، فيما أشار إلى إن العراق يعاني من أشد موجة تفش وبائية في الوقت الحالي.وقال كامل، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الشيفرات الجينية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، معقدة وصعبة للغاية، وقد تم إجراء الكثير من التجارب الطبية لغرض الوصول إلى اللقاحات المناسبة".وتابع "إن اللقاحات الصينية، تعتبر من أكثر اللقاحات أماناً حتى الآن، وذلك لأنه صنع وفق الطريقة القديمة".وبين ان "الطريقة القديمة التي صنع بها، هي ما تعرف بطريقة الفيروس الميت"، مشيرا الى ان "خوف المواطنين من اللقاحات أمر غير صحيح".واوضح "إن اللقاح الصيني (سينوفارم) الذي وصل إلى العراق صنع بنفس الآلية التي صنع منها لقاح شلل الاطفال، وطريقة التطعيم لا تختلف"، مبدياً استغرابه من "الاشخاص الذين يتقبلون التطعيم بلقاح شلل الاطفال ولقاحات أخرى، ولا يقبلون التطعيم بلقاحات فيروس كورونا الآمنة".وبين ان "لقاحات موديرنا واسترازينيكا وفايزر وسبوتنيك، كلها صنعت بالطريقة القديمة، وهي آمنة الاستخدام".وفي جانب اخر من تطورات الوباء في العراق، تحدث كامل على ان "الموجة الوبائية الحالية كانت أعنف وأشد أعراضاً من السابقة"، مبينا ان "الصحة سجلت زيادة في عدد الإصابات التي تدخل الى ردهات العناية المركزة".ونبه الى أن "زيادة أعداد الوفيات وأعداد الإصابات تحت العناية المركزة، مؤشر خطير على مدى تفاقم الوباء، وقوته وتأثيره على المصابين، وهذا الأمر تضعه الوزارة أمام انظارها ومن خلال الموقف الوبائي سترفع التوصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الخميس، تسجيل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 42246 فحصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم إنها سجلت كذلك 36 وفاةً بالمرض فيما تماثل 3892 إلى الشفاء منه.وجاءت بغداد أولى بحصيلة الإصابات اليوم مسجلة 1778 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 797 إصابة ثم واسط بـ 454.

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