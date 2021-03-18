هشام السهيل لـ / نينا / : موضوع الموازنة سياسي.. وقد يحل باي لحظة

2021/03/18 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب هشام السهيل ان : موضوع الموازنة سياسي وقد يحل باي لحظة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الازمة تكمن في قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي لم يتم التوافق عليه بين الكتل السياسية الى الان.واضاف السهيل : ان موضوع الموازنة مختلف لانها موضوع سياسي وقد يحل باي لحظة .مشددا على اهمية العدالة في توزيع الثروات ضمن فقراتها.ومن المقرر ان تعقد رئاسة البرلمان في الساعة 6 من مساء اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية لاكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية./انتهى3

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