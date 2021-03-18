رئيس أركان الجيش يناقش مع قائد بعثة (الناتو) في العراق مهام البعثة ونطاق عملها

2021/03/18 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد بعثة حلف (الناتو) في العراق الفريق بير اولسون مهام بعثة الناتو ونطاق عملها في العراق.وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم ان , رئيس اركان الجيش استقبل في مكتبه قائد بعثة حلف (الناتو) في العراق حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك ومناقشة مهام بعثة الناتو ونطاق عملها في العراق ".وثمن رئيس أركان الجيش بحسب البيان , الجهود الكبيرة للبعثة في تقديم الخبرات والمشورة في مجال التدريب والدعم اللوجستي"./انتهى2

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