الليرة التركية تصعد 2%بعد رفع معدل الفائدة 200 نقطة أساس

2021/03/18 | 17:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت الليرة التركية بنحو 2 بالمائة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد رفع معدل الفائدة 200 نقطة أساس.

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