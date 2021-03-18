رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا مع الكتل النيابية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب لتمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا.وقال مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي يعقدان، الان، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب لمناقشة تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

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