2021/03/18 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر ملف الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال استقبال الاعرجي السفير الأميركي، في لقاء تم فيه مناقشة استكمال الحوارات السابقة التي جرت بين بغداد وواشنطن، فضلا عن ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث شدد الاعرجي على ضرورة إيجاد حل عملي ونهائي لموضوع المخيم وبمشاركة المجتمع الدولي، لأن استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود عشرين ألف طفل وحدث عراقي، سيشكلون خطرا على العراق والمنطقة.

بالمقابل أكد السفير الأميركي أن بلاده تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، وأن يشمل المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي وتولر يبحثان الحوار الاستراتيجي وملف مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي وتولر يبحثان الحوار الاستراتيجي وملف مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).