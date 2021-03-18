النفط تعلن ابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز

2021/03/18 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن

اتفاقات وابرام عقود مع شركات عالمية

لاستثمار الغاز الحر في محافظتي

الانبار وديالى.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، أن "الاتفاقات

المذكورة تمت مش

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