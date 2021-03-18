"متى رح تنتهي هالقصة بسوريا؟" 

2021/03/18 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك اعتقاد "واهم" في مجتمعاتنا العربية، بأن الصحفي يعرف كل شيء، وأنه تقريبا نصف نبي، قادر على التنبؤ وأحيانا "مكشوف عنه" حجاب المعلومات التي لا يراها "العاديون"، وهذه القدرة غير العادية جعلت الصحفي شخصية "غير عادية" في مجتمعات لا تفكر بطريقة "عادية".

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