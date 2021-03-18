تعرف على الموعد الرسمي لكلاسيكو الكرة الأرضية

2021/03/18 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، موعد مباراة "الكلاسيكو"، بين قطبي الكرة في البلاد ريال مدريد وبرشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مرحلة الإياب للدوري.ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع "تويتر"، الموعد الرسمي للمباراة، المقرر يوم السبت 10 أبريل المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مدريد، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل ريال مدريد.يذكر أن مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.ويتصدر أتلتيكو مدريد قائمة الترتيب بعد انتهاء مباريات الجولة الـ27 من الدوري برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط على وصيفه برشلونة، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

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