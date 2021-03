منتخب الناشئين لكرة القدم يتعادل مع فريق النجدة الأول ودياََ

2021/03/18 | 17:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدسة/ قاسم جاسم تعادلَ منتخب الناشئين سلبيا أمام فريق النجدة الأول في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الشعب الثاني اليوم الخميس.وقالَ المدير الإداري لمنتخب الناشئين، محمد ناصر: إن التعادل السلبي أمام فريق النجدة الأول حقق الاستفادة الفنية الكبيرة من ملاقاة أحد أبرز فرق الدرجة الأولى في الموسم الحالي.وأضافَ: سعى الملاك التدريبي

