بالوثيقة.. استقدام قضائي لطبيب بيطري شكك بكورونا

2021/03/18 | 17:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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امرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، بإستقدام طبيب بيطري، بسبب تجاوزه على وزارة الصحة، وتشكيكيه بحقيقة فيروس كورونا والاجراءات الصحية.

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، فأن "رئاسة المحكمة وجهت مذكرة استقدام إلى ماجد محمد محمود العاني، والذي يعمل موظفا في وزارة التعليم، كلية الطب البيطري جامعة بغداد للشكوى المقامة أمامها".

وأضافت، أنه "تقرر بتاريخ 16 / 3 / 2021، استقدام العاني وفق أحكام المادة 368 من قانون العقوبات العراقي، عن القيام بالتجاوز على وزارة الصحة وتوجيه ادعاءات واتهامات غير صحيحة تمس حياة المواطنين".

وكان العاني قد ظهر عدة مرات على القنوات الفضائية، المحلية والعربية، متحدثا عن ضعف فيروس كورونا، وعدم تأثيره على حياة المواطنين.

وبحسب مصدر في وزارة الصحة فقد قام العاني بنشر معلومات، عن كورونا لا تتناسب مع توجه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والاختصاصات العلمية.

ا.ح

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