الرقابة الطبية البريطانية: لقاح أسترازينيكا لا يسبب جلطات الدم

2021/03/18 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة: الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19.

وأضافت: تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن خمس حالات في بريطانيا، أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية.

وكان مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج اليوم الخميس، إن فوائد لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 تفوق مخاطره، مضيفا أنه ينبغي على الدول الأوروبية مواصلة استخدامه لإنقاذ الأرواح خلال الجائحة.

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