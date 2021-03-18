معهد مصري: غرة شهر رمضان 13 نيسان المقبل وعدته 30 يوماً

2021/03/18 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

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توقعت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الثلاثاء 13 نيسان/ إبريل المقبل، وأن عدته ستكون 30 يوما

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي - في تصريح اليوم الخميس، إن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة في الساعة الرابعة و31 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الإثنين الموافق 12 إبريل المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية)

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 11 إبريل المقبل (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية

وأوضح أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ26 دقيقة وفي القاهرة بـ30 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 26 و31 دقيقة

وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سوف يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح ما بين 16 - 46 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين 12 إبريل المقبل المتمم لشهر شعبان الحالي.

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