2021/03/18 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي انه سيتم يوم غد الجمعة ادراج قانون الموازنة بجلسة البرلمان.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الاجتماع المشترك مع رئاسة البرلمان اليوم انتهى بالاتفاق على ادراج قانون الموازنة العامة في جلسة يوم غد الجمعة الساعة 1ظهرا .واضاف الكعبي انه سيتم في جلسة اليوم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة بدر لـ / نينا / : غدا ادراج قانون الموازنة بجلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة بدر لـ / نينا / : غدا ادراج قانون الموازنة بجلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).