محمد الغزي لـ / نينا / : سيتم تمرير قانون المحكمة الاتحادية حسب عدد الحضور في الجلسة

2021/03/18 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي ان : الاجتماع بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية انتهى بالاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية حسب عدد الحضور داخل الجلسة .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : اذا تحققت الأغلبية بالثلثين سنصوت على مشروع القانون ونستكمل المواد الثلاث المتبقية وبخلاف ذلك سنصوت بالمجمل على مقترح تعديل القانون الامر رقم 30 لسنة 2005 وننتهي من إقرار قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم الخميس./انتهى5

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